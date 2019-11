Handicap et discriminations

La surexposition des personnes en situation de handicap aux discriminations peut également être liée aux composantes subjectives de ces discriminations et à des formes de non-recours au droit, qui se trouvent ainsi encouragées. Les discriminations constituent non seulement des obstacles à la participation sociale, mais aussi des dénis de reconnaissance qui font partie intégrante du processus de production du handicap. Elles contribuent à éroder l’épaisseur sociale qui fait la citoyenneté et à amener les intéressés et leurs familles à attribuer leurs difficultés au handicap même avant d’interroger les pratiques à l’origine de discriminations (Serge Ebersold avec la collab. d’Anne-Laure Bazin, Le temps des servitudes. La famille à l’épreuve du handicap,

Presses universitaires de Rennes, 2005).

La complexité des démarches, les demandes récurrentes de pièces justificatives, le défaut d’informations ou la difficulté à contacter les bons interlocuteurs peuvent décourager et

conduise certains à ne pas faire valoir leurs droits plutôt que de devoir se battre pour les obtenir (Brigitte Berrat, Marcel Jaeger et Michel Lallement, Le non-recours aux droits et dispositifs liés au handicap, rapport, Groupement de recherche d’Île-de-France, CNAM, avril 2011). La surexposition des personnes en situation de handicap aux quolibets, aux insultes et à la mise à l’écart les incite à adopter des stratégies d’évitement susceptibles de renforcer leur isolement et de les priver des soutiens nécessaires à leur inscription dans la communauté éducative

ou dans un environnement professionnel et social (Serge Ebersold, Éducation inclusive : privilège ou droit ? Accessibilité et transition juvénile, Presses universitaires de Grenoble, mai 2017).

De plus, cette surexposition aux discriminations s’organise autour d’une inaccessibilité qui conduit à placer la déficience au centre des échanges sociaux et à priver les intéressés de la possibilité d’accéder à des identités plurielles qui leur permettraient de se penser simultanément en situation de handicap, étudiant, jeune, locataire, salarié, ami… Elle empêche les personnes valides de les considérer autrement qu’au regard d’un besoin d’aide ou d’une incapacité. On peut citer par exemple les carences du système de protection juridique (tutelle, curatelle…) qui privent les personnes placées sous ce régime des moyens financiers nécessaires à leur indépendance (Défenseur des droits, Protection juridique des majeurs vulnérables, rapport, septembre 2016). De même, l’inaccessibilité de certains lieux publics oblige les personnes désireuses d’exercer une activité sociale ou d’accéder à des rôles sociaux à planifier leurs sorties. Cela altère la capacité d’adaptation aux contextes changeants et relativise l’autonomie d’engagement généralement requise par l’instauration de liens affectifs et amicaux.

Il conduit à un certain isolement dont témoigne notamment Virginie Dejoux à partir du volet "Ménages" de l’enquête Handicap-santé réalisée en 2008-2009 par l’INSEE et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Virginie Dejoux, "Les difficultés d’accès à l’environnement. Un frein lors de la transition vers l’âge adulte des jeunes reconnus “handicapés”", Agora débats/jeunesses, no 71, 2015, p. 69-82).

La prévention et la lutte contre les discriminations dont sont victimes les personnes en situation de handicap sont une affaire de société qui engage chacun. Elle est indissociable de politiques publiques qui font de l’accessibilité un vecteur de protection sociale permettant à ces personnes d’être à parité de participation avec les autres, c’est-à-dire de se considérer et d’être considérées comme aussi respectables et estimables.